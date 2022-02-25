РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 фев. В пятницу в городском округе Мытищи пройдет бизнес-завтрак на тему предпринимательства, сообщается в Instagram-аккаунте коворкинга «Старт».

На очередной встрече специалист по бухгалтерскому и налоговому учету со стажем более 12 лет, кандидат экономических наук Дмитрий Дубров расскажет все плюсы и минусы каждой формы предпринимательства, поможет сделать выбор в пользу оптимальной формы.

Участники мероприятия узнают все плюсы и минусы каждой системы налогообложения, все подводные камни. Смогут подобрать оптимальную систему налогообложения. В рамках встречи будут разбираться следующие вопросы: как легализоваться, что лучше выбрать - ООО, ИП, статус самозанятого; как зарегистрироваться; что с налогами и штрафами; если вдруг не получится с бизнесом, то как все это закрыть.

Начало в 10:00, приглашаются все желающие. Участие бесплатное. Место проведения: Новомытищинский проспект, 30/1, коворкинг «Старт».