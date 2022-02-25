РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 фев. В пятницу в выставочном зале ДК им. В.П. Чкалова в подмосковном Щелкове пройдет открытие экспозиции «Свое пространство», сообщается на странице Щелковского историко-краеведческого музея в соцсети «ВКонтакте».

На выставке будут представлены работы семейного и творческого содружества керамиста Анатолия Червякова, художника по батику Тамилы Шелест и их дочери - художника-монументалиста Елизаветы Червяковой.

Открытие пройдет в отделе Щелковского историко-краеведческого музея в Доме культуры им. В.П. Чкалова по адресу: Щелково, улица Супруна, строение 3. Начало в 12:00.