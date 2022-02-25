РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин в пятницу подведет итоги социально-экономического развития округа за прошлый год и озвучит приоритетные задачи на 2022 год. Об этом сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Подведение итогов пройдет в прямом эфире, трансляция начнется в 11:00.

Эфир можно посмотреть в аккаунтах Instagram и «ВКонтакте» Ежокина.