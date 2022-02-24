РИАМО - 24 фев. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова навестила детей-беженцев из Донбасса в пункте временного размещения в образовательном центре «Созвездие» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

В образовательном центре «Созвездие» находятся дети и их родители, эвакуированные из ДНР. Они прибыли сюда 23 февраля. Всего в пункте временного размещения находятся 50 человек, из них 28 – дети, в том числе и дети-инвалиды, пострадавшие в ходе вооруженного конфликта.

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России», вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова вместе с советником главы ДНР Элеонорой Федоренко проверила условия размещения беженцев, оказания им необходимой помощи и сопровождения. По ее словам, в центре оказывается профессиональная помощь детям с особенностями развития.

«Знаете, что меня поразило? Та открытость, с которой меня встречали дети – это так здорово и радостно. Хочется, чтобы все у них наладилось скорее. Но, с другой стороны, хочется и как можно больше дать за это время. Уже прошли осмотры, выстроены алгоритмы лечения, ребята рассказывают, что настроение хорошее. Теперь другая задача – мирное небо над головой, с нашей стороны все возможное для этого сделать», – сказала Кузнецова.

Вице-спикер ГД сообщила, что в Россию уже прибыли более 33 тыс. детей-беженцев из Донбасса. Вместе с ней центр посетила депутат, зампред комитета Госдумы по контролю Алла Полякова.

«Мы посмотрели, как устроились семьи. Пообщались, поинтересовались их самочувствием и настроением, уточнили какая требуется помощь. Вместе с коллегами из «Единой России» возьмем все пожелания на контроль. Ребятам были подарены небольшие подарки. В целом у детей и родителей хорошее настроение, потому что после того стресса, который они пережили, можно спать спокойно. Просыпаются в хорошем настроении, вкусно кушают и пока проходят реабилитацию и медицинское обследование», – отметила Полякова.

Парламентарий пояснила, что помощь в доставке продуктов питания, средств личной гигиены, бытовой химии и прочих товаров первой необходимости в центр оказывают предприниматели, депутатский корпус, местное отделение ЕР и волонтеры Красногорска. Дети, их родители и сопровождающие будут обеспечены питанием, квалифицированной помощью врачей и специалистов.