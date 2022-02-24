РИАМО - 24 фев. Московская область одной из первых стала принимать беженцев из ДНР и ЛНР. В детских лагерях региона были размещены более 1 тыс. человек, в том числе 665 детей, сообщила уполномоченная по делам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

В пунктах размещения беженцев организовано горячее питание и медобслуживание. Людям оказывают помощь психологи. Помимо подвоза одежды и продуктов решается вопрос о продолжении обучения детей школьного возраста.

«Надеемся, что уже на следующей неделе они приступят к занятиям. Очень хочется, чтобы людям, бегущим от войны, было у нас максимально комфортно, настолько, насколько это возможно в этих условиях. И они не жалуются, довольствуются малым и верят, что в скором времени вернутся домой, очень волнуются за своих близких, которые остались в Донецке и Луганске», – заявила Мишонова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов региона внимательно отнестись к размещению беженцев из ДНР и ЛНР. Он отметил, что к ним необходимо проявить заботу.