РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 фев. Московская областная филармония в пятницу покажет в подмосковном Красногорске мюзикл «Алиса в Стране чудес» на музыку Владимира Высоцкого, сообщает пресс-служба филармонии.

Премьера детского мюзикла состоится в Красногорском культурно-досуговом комплексе «Подмосковье». Это современная постановка для детей, в которой соединятся мир фантастической сказки, легендарные песни Высоцкого и уникальный оркестр гусляров.

Мюзикл был сделан силами нового, только что возникшего Молодежного музыкального театра при Московской областной филармонии. В этой версии мюзикла Алиса попадает в другую реальность, но это не сон, а компьютерная игра.

Главная задумка заключается в том, что это не ретроистория, а адаптация сказки для современного ребенка. Мюзикл идет в сопровождении уникального оркестра «Гусляры России».

Билеты можно приобрести на сайте Московской областной филармонии (mosoblfil.ru). Действует «Пушкинская карта».