РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 фев. В 2022 году в микрорайонах подмосковной Балашихи планируют отремонтировать около 20 дорог, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров в своем Instagram-аккаунте.

«В этом году в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги» планируем капитально отремонтировать 20 дорог общей протяженностью более 15 км, а также обустроить почти 4 км тротуаров», - написал Юров.

Он добавил, что будут отремонтированы дороги в микрорайоне Салтыковка: Серебрянка, проезд в квартале Акатово, ул. Спокойная, ул. 1-3 Заречный тупик, ул. Железнодорожная, проезд от ул. Черная дорога до ст. Никольская, ул. Поповка и проезд дом №91, ул.Черная дорога, участок от ул. Поповка до ул. Урожайная д. 21, пер. у дома 78, ул. Окольная; микрорайон Никольско-Архангельский, ул. 8-я линия.

Кроме того, дороги отремонтируют в микрорайоне Кучино, ул. Магистральная и разворотный круг у станции Кучино; в деревне Полтево: проезд между домами №№46 и 47 (от Полтевского шоссе) до Фермерской улицы и часть ее в восточном направлении и проезд от ул. Никольской в поле и частично по Фермерской улице; в микрорайоне Железнодорожный: ул. Кооперативная, проезд ул. Кооперативная - ул. Приозерная; Проспект Ленина в Балашихе; участок от Новского шоссе по территории кладбища, Новское шоссе.