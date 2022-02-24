РИАМО - 24 фев. Чтобы обезопасить водителей от гололедицы на дорогах, городские службы Москвы постоянно мониторят ситуацию и обрабатывают дорожное полотно, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

По прогнозам синоптиков, до конца текущей недели в Москве сохранится переменчивая погода – днем воздух будет прогреваться до плюсовых значений, а ночью опускаться ниже нуля. Такие условия могут способствовать образованию гололедицы.

Отмечается, что городские службы Москвы непрерывно следят за ситуацией на дорогах и улицах и при необходимости проводят противогололедную обработку особо опасных участков – мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта.

Кроме того, на территории города продолжаются работы по вывозу снега с дворовых территорий и мест временного складирования. Также в столице ведутся работы по организации водоходов для беспрепятственного пропуска талых вод и очистке водоприемных устройств.

В комплексе городского хозяйства Москвы отмечают, что все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме.