РИАМО - 24 фев. Чтобы сохранить свои сбережения на фоне падения курса рубля, следует хранить деньги в разной валюте, сообщил РИАМО независимый финансовый консультант Андрей Гончар.

Курс рубля опустился после начала военной операции по защите мирного населения Донбасса, о проведении которой объявил президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас целесообразно хранить средства в нескольких валютах. Хотя бы рубль, доллар, евро - примерно в одинаковом соотношении, потому что если что-то одно упадет, другое поднимется, по среднему арифметическому капитал человека не изменится», - рассказал Гончар.

По его словам, в настоящее время сложно предугадать рост или падение курсов валют, так как невозможно спрогнозировать дальнейшие события на политической арене. Кроме того, эксперт добавил, что часть валюты лучше хранить в виде наличных.

«Часть средств в рублях можно оставить наличными, а часть - на счетах, чтобы ими тоже можно было распоряжаться технически», - отметил Гончар.