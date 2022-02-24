РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 фев. В микрорайоне Востряково завершается строительство канализационных сетей на 4 улицах, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Востряково Наталья Шалаева.

Отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Востряково Домодедова в четверг.

«Мероприятия по канализованию некоммерческим партнерством «Полесье» включены в муниципальную программу развития ЖКХ на 2018-2022 годы. Из бюджета городского округа Домодедово на строительство канализационной сети было выделено 11 млн 500 тыс рублей. Данным некоммерческим партнерством завершается строительство сетей на улицах Дорожная, Васильковая, Березовая и Центральная», - сказала Шалаева.

Она отметила, что всего в микрорайоне Востряково работают 3 некоммерческих партнерства, занимающихся строительством канализации в частном секторе.

Некоммерческое партнерство «ВКД» завершило свой проект. Проложено 32 км соответствующих сетей, построено 4 канализационных насосных станций и 800 канализационных колодцев. Проект был рассчитан на 1 253 дома, в настоящее время подключилось 778.

В НП «Ручеек» в настоящее время из-за несогласованности действий работы по строительству сетей не ведутся.

«Администрацией и советом депутатов городского округа Домодедово было принято решение, чтобы сдвинуть с места этот проект за счет муниципалитета построят центральный коллектор. Он будет подведен к улицам, расположенным в Новом Заборье», - отметила Шалаева.

На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, депутаты округа и другие.