РИАМО - 24 фев. В День защитника Отечества 23 февраля государственные и муниципальные музеи Московской области посетили свыше 24,5 тыс. человек, сообщается на сайте министерства культуры Московской области.

Государственные музеи региона посетили 16 тыс. человек, а муниципальные – более 8,5 тыс. В этот день министерство культуры Московской области провело культурно-просветительскую акцию «23 февраля». В рамках мероприятия гости подмосковных музеев могли посетить постоянные экспозиции и выставки учреждений бесплатно.

Такая же акция состоится в Международный женский день 8 марта. Жители и гости региона смогут бесплатно посетить подмосковные музеи.

Ранее музеи региона приняли участие в праздновании Дня всех влюбленных. Посетители учреждений смогли пройти мастер-классы по изготовлению валентинок и увидеть тематические экспозиции.