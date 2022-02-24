РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 фев. В прошлом году в микрорайоне Востряково городского округа Домодедово отремонтировали ряд дорог, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Востряково Наталья Шалаева.

Отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Востряково Домодедова в четверг.

«Выполнен и ремонт дорог по софинансированию с Московской областью. Дороги отремонтированы на улицах 2-я Февральская, Одинцовская, проезд от улицы Одинцовская до улицы Кирова», - сказала Шалаева.

Она также отметила, что в прошлом году рабочие обустроили тротуары от улицы Рощинская до дома №37 по улице Вокзальная, от улицы Чехова до улицы Дубовая роща, от Каширского шоссе до улицы Куликовская.

Также в прошлом году обустроили переход через кювет существующего тротуара на улице Донбасская у храма, отремонтировали тротуар от дома №108 по улице Заборье до улицы Рябиновая, отремонтировали дорогу на улице Западная с переходным типом покрытия и участок дороги от улицы 2-я Одинцовская до улицы Пушкина.

Также за отчетный период обустроили народную тропу от улицы Рябиновая до Заборьевской школы.

На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, депутаты округа и другие.