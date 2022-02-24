РИАМО - 24 фев. Из-за проведения российскими военнослужащими спецоперации на территории Украины руководители западных стран заявили о возможном отключении РФ от системы SWIFT. Тем не менее европейцы вряд ли пойдут на такой шаг из-за потери выгоды, сообщает News.ru.

Отключение от SWIFT приведет к блокированию международных расчетов. Ранее так от системы отключили Иран, однако на его экономическом развитии это почти не сказалось.

«Что касается отключения от SWIFT России, то это малореальный ход, потому что, насколько мне известно, большинство европейских государств категорически выступали против этого по одной простой причине: не будет операций через SWIFT — невозможно будет оплатить поставки российского газа, нефти и невозможно будет получить деньги за свои поставки, а у нас с ними достаточно большой товарооборот», – заявил экономист Андрей Колганов.

Он добавил, что россияне могут резко начать снимать наличные средства с банковских счетов, однако это явление будет иметь временный характер. По мнению Колганова, предпосылок для блокирования рублевых счетов нет.

Ранее руководители западных государств заявили, что введут жесткие санкции против России.