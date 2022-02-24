РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 фев. В прошлом году в микрорайоне Востряково Домодедова на субботниках собрали и вывезли более 100 кубометров мусора, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Востряково Наталья Шалаева.

Отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Востряково Домодедова в четверг.

«Я хочу поблагодарить весь актив микрорайона, руководителей предприятий и учреждений за участие в субботниках, в результате которых было вывезено более 100 кубов мусора из лесного массива и прибрежных зон водоемов», - сказала Шалаева.

На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, депутаты округа и другие.