РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 фев. В прошлом году в территориальный отдел администрации микрорайона Востряково в Домодедове поступило 150 обращений граждан, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Востряково Наталья Шалаева.

Отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Востряково Домодедова в четверг.

«В 2021 году в территориальный отдел поступило 150 обращений граждан. На личном приеме принято начальником отдела 92 жителя», - сказала Шалаева.

Она отметила, что к основным вопросам, волнующих граждан, относится содержание жилищного фонда, качество услуг ЖКХ, состояние внутридворовых территорий, оказание материальной помощи. Шалаева добавила, что на прошлогоднем отчете было сформировано 31 поручение главы округа. К настоящему времени выполнены 19 из них.

На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, депутаты округа и другие.