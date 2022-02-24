РИАМО - 24 фев. Останкинская башня в Москве приостанавливает работу для посетителей с 24 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте телебашни.

«С 24 февраля 2022 года посещение Останкинской телебашни временно приостановлено, о дате открытия будет сообщено дополнительно. Приносим свои извинения за неудобства», – сообщили в пресс-службе телецентра.



По вопросам возврата билетов можно обратиться по телефону +7(495)926-61-11, а также на е-mail: 337m@rtrn.ru.

Останкинская телебашня — телевизионная и радиовещательная башня, расположенная в Останкинском районе Москвы. Высота здания — 540,1 м. Это 14-е по высоте сооружение, из когда-либо существовавших.