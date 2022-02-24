РИАМО - 24 фев. Мессенджер Telegram столкнулся с глобальным сбоем 24 февраля. С подобными проблемами могут столкнуться пользователи и других мессенджеров и соцсетей, сообщает «Вечерняя Москва».

Специалисты считают, что сбои вызваны обострением ситуации на Донбассе. Резко возросшее количество сообщений в соцсетях привело к массовой перегрузке Сети.

«Пока неясно, как именно в дальнейшем на ситуацию отреагируют корпорации — владельцы подобных сервисов, в том числе и социальных сетей. Сейчас проблематично делать долгоиграющие выводы», – заявил исследователь в области информационной безопасности Дмитрий Борощук.

Он отметил, что трудности с международной связью могут возникнуть уже в ближайшее время.

«Резкий всплеск сообщений» произошел также в мессенджерах. Сервисам необходимо подготовиться к росту нагрузки, чтобы избежать крупных сбоев в работе серверов в будущем.

«Сейчас я нахожусь в Египте. Могу сказать, что раньше в смартфон на пляже смотрел, условно говоря, один человек, а сейчас смотрят все. Мессенджеры просто не выдерживают нагрузки. Будет ли такая ситуация сохранятся и дальше — зависит от того, как подготовились сервисы», – отметил эксперт по информационной безопасности Денис Батранков.

По его мнению, сбои продолжатся в течение следующей недели. Восстановление работоспособности связи станет возможным благодаря локализации сети и использованию серверов, которые расположены на территории России.

Также Батранков добавил, что россиянам следует приготовиться к политически мотивированным атакам в Сети.

«Есть люди, которые отвечают за безопасность: они должны внимательно отслеживать, что происходит. Нужно включить и поднять службы реагирования», – подчеркнул эксперт.