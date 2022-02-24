РИАМО - 24 фев. В Домодедове был построен новый сортировочный терминал для компании DPD, которая является крупнейшим в России негосударственным оператором экспресс-доставки и логистики. Терминал создаст около 1 тыс. новых рабочих мест в Подмосковье, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Здание было возведено на территории домодедовского индустриального парка «Южные врата». Проект компании DPD реализуется в формате build-to-suit. Объект по индивидуальному проекту заказчика построен девелопером Radius Group, который также управляет индустриальным парком «Южные врата».

Высокотехнологичный логистический комплекс построен менее чем за 9 месяцев и соответствует международным стандартам энергоэффективности и экологичности BREEAM. По завершении всего инвестпроекта новый хаб станет крупнейшим терминалом DPD в странах Восточной Европы и СНГ.

«На территории построенного объекта уже начались работы по оснащению терминала современным логистическим оборудованием. Запуск предприятия планируется осуществить осенью этого года, здесь будет создано около 1 тыс. рабочих мест для жителей Подмосковья», – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что общий объем инвестиций в реализацию логистического комплекса оценивается в 2 млрд рублей.

Главным преимуществом нового терминала является уникальная двухконтурная сортировочная линия производства Fives Intralogistics, которая обеспечит сортировку до 25 тыс. посылок в час. За счет автоматизации процессов более крупные и тяжелые посылки будут сортироваться без использования ручного труда, что скажется на эффективности работы всего предприятия.

Общая площадь комплекса составляет около 24 тыс. квадратных метров, ее будет достаточно для операционной деятельности компании DPD в течение последующих 12 лет.