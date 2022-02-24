РИАМО - 24 фев. Президент России Владимир Путин назвал спецоперацию российских вооруженных сил на Донбассе вынужденной мерой, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава государства сделал такое заявление на встрече с представителями российских компаний. Он отметил, что киевские власти не оставили Москве другого выбора.

По словам Путина, Россию поставили в такие условия, которые представляли для страны опасность, и иными средствами реагировать на них оказалось невозможно.

В четверг, 24 февраля началась спецоперация российских вооруженных сил по денацификации и демилитаризации Украины. После этого руководители западных государств заявили о подготовке новых санкций в отношении России.