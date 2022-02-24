РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. Томилинский стоматологический кабинет в городском округе Люберцы намерены перевести в поликлинику №10 на Птицефабрике, сообщила в четверг на онлайн-встрече с жителями заместитель главного врача Люберецкой областной больницы Ольга Шведчикова.

«У нас еще не закрыли стоматологические кабинеты. Они переводятся в более хорошее отделение – это поликлиническое отделение №10, потому что та стоматология не совсем соответствовала санитарным требованиям. Поэтому уже решился вопрос о переводе на Птицефабрику, строение 1», - сказала Шведчикова.

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий добавил, что вопросов по стоматологии в Томилине много.

«Там два рабочих места в кабинете, в которых нет вентиляции. Там же происходит обработка инструментария», - уточнила Шведчикова.

Первый заместитель главы администрации муниципалитета Ирина Назарьева в то же время отметила, что существует проблема транспортной доступности: жители с трудом добираются от улиц Пионерской и Гоголя до Птицефабрики.