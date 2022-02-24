РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 фев. В микрорайоне Востряково городского округа Домодедово в 2021 году поздравили 258 ветеранов и детей войны, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Востряково Наталья Шалаева.

Отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Востряково Домодедова в четверг.

«Нельзя не отметить и проведенное мероприятия «Не может быть забвенья», на которых чествовали ветеранов, а также детей войны Выплаты к знаменательной дате (годовщина Победы в ВОВ - ред.) получили 258 человек на общую сумму 579 тысяч рублей», – сказала Шалаева.

Она отметила, что в 2021 году с юбилеями поздравили 9 долгожителей. Им вручили памятные подарки и единовременные выплаты. Также единовременную выплату в 2021 году в микрорайоне Востряково получили 160 инвалидов.

На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, депутаты округа и другие.