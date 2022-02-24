РИАМО - 24 фев. В многофункциональном комплексе «Солнце Москвы» будет открыт магазин «Книжный Лабиринт». Сам аттракцион планируется к открытию во втором квартале 2022 года, сообщает пресс-служба «Солнца Москвы».

Руководитель компании «Солнце Москвы» Денис Тетерин подчеркнул, что сейчас уделяют много внимания созданию и наполнению многофункционального комплекса. Колесо хотят сделать новой точкой притяжения городского уровня.

«Более того, наш комплекс — удачный пример районного современного пространства для регулярного посещения жителями СВАО. Сюда можно будет прийти как за повседневными товарами первой необходимости, так и для того, чтобы выбрать подарки к празднику. «Книжный Лабиринт», предлагающий гостям более 40 тысяч товаров различных категорий: книг, школьных принадлежностей и предметов для творчества, отлично вписывается в реализуемую нами стратегию», — сказал он.

Новый магазин разместится на площади 230 кв. метров и будет иметь отдельный вход со стороны центральной аллеи городского променада «Солнца Москвы».

Отдельное внимание в магазине будет уделено секции детской литературы. Там будут представлены книги для самых маленьких, красочные и познавательные энциклопедии, учебные пособия, школьная литература, сказки всеми любимых авторов, произведения современных писателей и многое другое.