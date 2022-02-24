РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. С начала пандемии коронавирусной инфекции в городском округе Люберцы заболели более 45 тысяч человек, сообщил в четверг на онлайн-встрече с жителями глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

На 24 февраля текущего года у нас заболело 45 146 человек. Только в феврале – 5 785. На госпитализации в стационарах сегодня находятся 124 человека, на домашнем лечении – 10 883 человека.

Он добавил, что умерли 1 001 человек.

С начала пандемии в Московской области выявлено 932 373 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 14 120 человек. Выздоровели и выписались 804 424 человека.