РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 фев. В Домодедове в течение полутора месяцев планируется получить еще порядка 20 автобусов, сообщил глава муниципалитета Михаил Ежокин.

Отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Востряково Домодедова в четверг.

«62 автобуса у нас получены новые. Они все на маршруте, они все оснащены всем необходимым: считывающими устройствами, навигационными системами. И также еще планируется, что в течение одного, максимум полутора месяцев еще порядка 20 автобусов к нам придут», - сказал Ежокин.

Он добавил, что таким образом в округе появится только современный, новый, исправный автотранспорт и также появится возможность подмены автобусов, если какой-нибудь выйдет из строя.

На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, депутаты округа и другие.