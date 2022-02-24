РИАМО - 24 фев. В следующем месяце расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления МЖД поменяется, там будут проводить модернизацию инфраструктуры для МЦД-3, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В частности, на Казанском направлении собираются демонтировать старые подпорные стены и платформы, которые на сегодняшний день не используются. По этой причине изменится время отправления или прибытия поездов, количество остановок на маршруте.

Ранее специалисты построили там временный тоннель, чтобы пропускать поезда Казанского направления на время строительства соединительного тоннеля.

Технологические «окна» назначены с 1 по 31 марта на II главном пути участка Перово-1 – Москва-Пассажирская-Казанская в период с 23:20 до 5:10.