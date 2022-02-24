РИАМО - 24 фев. В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево вечером в четверг отменили и задержали 235 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, во Внукове задержали 38 рейсов, а отменили 48. В Домодедове задержано 15 рейсов, отменено 45. В Шереметьеве задержано 24 рейса, при этом отменено 65.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани не зафиксировано задержек или отмен рейсов.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В четверг из-за начала военной спецоперации России на Донбассе приостановлены рейсы в аэропорты Краснодара, Анапы, Сочи и других городов юга страны.