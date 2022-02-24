РИАМО - 24 фев. Страны Евросоюза обсуждают возможность отключения России от системы SWIFT из-за кризисной ситуации на Украине. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующая информация есть в распоряжении американского телеканала CNN.

При этом отмечается, что страны ЕС разделились во мнении, отключать ли РФ от SWIFT. Высокопоставленный дипломат заявил телеканалу, что если экономические интересы все же победят в споре, то Брюссель не отключит Россию.

SWIFT является международной системой передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тыс. крупных организаций в 200 странах. При этом Россия является одним из самых активных ее участников.

Утром в четверг по решению президента РФ Владимира Путина началась спецоперация, направленная на защиту мирного населения Донбасса.