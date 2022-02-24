РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. В нынешнем году в городском округе Люберцы откроют пять объектов социальной инфраструктуры, среди которых есть школа, детский сад, поликлиники и станция скорой помощи, сообщил в четверг на онлайн-встрече с жителями заместитель главы администрации муниципалитета Эдуард Малышев.

«В округе ведется строительство на 14 крупных строительных площадках. Естественно, любое строительство осуществляется с учетом обеспечения жителей объектами социальной инфраструктуры», - сказал Малышев.

Так, в текущем году будет введено пять социально-значимых объектов: детский сад на 360 мест в микрорайоне Зенино, школа на 825 мест на улице Урицкого в Люберцах, поликлиника на 600 посещений в смену и станция скорой помощи на четыре машино-места в микрорайоне Зенино. Также в 2022 году планируется открытие детской поликлиники на 150 в смену на улице 8 Марта.

«В рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» в текущем году в августе месяце завершим капремонт трех объектов – это гимназия №1 на Октябрьском проспекте, 178 в городе Люберцы, школа №6 на Октябрьском проспекте, 118 в городе Люберцы и детский сад №13 в поселке Октябрьский», - добавил Малышев.

В 2022 году в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» начнется строительство еще четырех объектов, в их числе детсад на 200 мест в поселке ВУГИ, детсад на 350 мест в северной части Люберец и детсад на 560 посещений в смену на Проектируемом проезде.