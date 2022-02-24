РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. В Подольске возбудили уголовное дело на мошенников-газовщиков, которые выманивают денежные средства по телефонной связи, сообщила старший помощник Подольского городского прокурора, младший советник юстиции Жанна Смирнова.

СУ УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по факту мошеннических действий, совершенных неустановленными лицами. Санкция указанной статьи предусматривает, в том числе наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с ограничением свободы до 1 года.

Предварительным расследованием установлено, что неустановленные лица, действуя посредствам телефонной связи, представившись мастерами по газовому оборудованию, зарегистрированными на сайте «ГУРУ», ввели потерпевшую в заблуждение. В результате она перевела неустановленным лицам денежные средства в сумме 13 000 рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, совершивших указанное преступление, а также принятие законного и обоснованного решения.