РИАМО - 24 фев. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о введении режима повышенной готовности на территории республики, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он уточнил, что было принято решение о введении режима повышенной готовности на территории Крыма. Это нужно для упрощенного решения возникающих задач.

«Жизни и здоровью крымчан ничего не угрожает. Если бы такая угроза была, соответствующие решения были бы приняты немедленно. Наши силовые структуры эффективно выполняют поставленные задачи», — сказал он.

По его словам, на текущий момент эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов не проводится.

Утром в четверг по решению президента РФ Владимира Путина началась спецоперация, направленная на защиту мирного населения Донбасса.

Ранее СМИ сообщали, что военнослужащие РФ в ходе спецоперации уничтожили 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, включая аэродромы ВВС, командные пункты и РЛС.