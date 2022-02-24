После начала эвакуации с территорий Луганской и Донецкой народных республик их жители направились в Российскую Федерацию. Часть беженцев приняли в Московской области: 22 февраля в подмосковную Апрелевку прибыл первый поезд с почти тысячей вынужденных переселенцев. Уже 24 февраля на ту же станцию приехал второй состав, он привез около 400 жителей Донбасса. За приемом беженцев наблюдал корреспондент РИАМО.

Второй поезд с беженцами

С самого утра на железнодорожной станции Апрелевка было непривычно людно и оживленно. На парковке стояло множество автобусов, дежурили полицейские, медики, кареты скорой помощи. Также можно было заметить сотрудников МЧС и около 200 волонтеров различных организаций и движений.

«407 человек сегодня принимаем по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Команда губернатора в лице глав территорий, профильных ведомств организовала автобусы и места размещения. Сегодня две территории будут принимать (беженцев — ред.) — это Коломна и Волоколамск», — сказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Для размещения приезжих в муниципалитетах подготовили комфортные условия. Беженцев будут заселять в детские оздоровительные лагеря. Глава городского округа Коломна Александр Гречищев добавил, что на территории муниципалитета для вынужденных переселенцев организовали специальную зону. Там находится пять отдельно стоящих зданий, каждое из них рассчитано на 20 человек. Также имеется пищеблок для приготовления горячего питания и медицинский блок, где организовано круглосуточное дежурство врачей.

Всем нуждающимся предоставят места в детских садах, а после завершения каникул ребята постарше смогут продолжить обучение в школе. Администрации муниципалитетов помогут трудоустроиться всем желающим.

«Было тяжеловато, но настроение хорошее»

Беженцы из Донецкой и Луганской народных республик — преимущественно женщины, дети и пожилые люди. Из-за обострения обстановки на территории Донбасса 18 февраля была объявлена эвакуация в Россию. Вынужденным переселенцам пришлось проделать долгий пути в Московскую область, которая, как и ряд других регионов страны, заявила о готовности их принять.

«Добирались долго, две ночи в поезде, это было тяжеловато, но настроение хорошее. Мы позитивно настроены», — рассказала жительница Донбасса Елена. По ее словам, на протяжении двух дней в дороге она не получала сообщений об обстановке в Донбассе. Она характеризует ситуацию в республике на момент эвакуации как тяжелую.

Хотя путь оказался долгим, многие беженцы высоко оценили комфорт, с которым они добрались в Подмосковье на поезде. Многие отдельно благодарили проводников за их доброту и отзывчивость.

«В поезде кормили, все было хорошо, чистенько, тепленько, нам очень понравилось», — рассказала беженка из Донбасса Карина.

По словам женщины, ей сообщили, что ее и других заселят в санаторий. Карина рассказала, что для нее не так важно место размещения: она хотела увезти семью подальше от Донбасса, где ситуация начала накаляться.

Ранее главы муниципалитетов, где разместили беженцев, прибывших первым поездом в Апрелевку, сообщали, что некоторые люди остаются у родственников и друзей.

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Помощь ближнему

Оказать помощь беженцам стремятся многочисленные волонтеры. На станции Апрелевка 24 февраля собрались около 200 добровольцев. Преимущественно это были юноши, которые с легкостью могли помочь вынужденным переселенцам с багажом и ручной кладью.

«Сегодня мы встречаем беженцев из Донбасса. С нами волонтеры-медики, волонтеры, которые их (беженцев — ред.) встречают и помогают с багажом, провожают до автобусов, чтобы не было спешки и давки. Затем (беженцев — ред.) распределят по городским округам», — сказал член Общественной палаты Московской области Олег Балаев.

Среди добровольцев были и медики: они в любой момент были готовы оказать врачебную помощь.

За каждым из вагонов была закреплена группа волонтеров. У подмосковных добровольцев есть опыт помощи вынужденным переселенцам. Как заметил Олег Балаев, в этот раз все прошло более слаженно.

Волонтеры помогали выходящим из вагонов беженцам с багажом. Затем людей организованно доводили до автобусов. Каждому из беженцев перед предстоящей поездкой давали паек и питьевую воду.

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