РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Руководители УМВД по городскому округу Подольск поздравили родителей Героя России Александра Монетова с праздниками, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Начальник УМВД России по Подольску полковник полиции Артур Озеров совместно с врио помощника начальника Управления - начальника ОРЛС полковником внутренней службы Татьяной Бубновой и председателем совета ветеранов УМВД Маргаритой Виноградовой навестили родителей Героя России Геннадия и Валентину Монетовых с праздничным визитом.

Полицейские поздравили Валентину с Днем Рождения, пожелав ей крепкого здоровья и поблагодарив за плодотворную работу, как члена общественного совета при УМВД, а также за прекрасное воспитание настоящего героя Отечества, отдавшего свою жизнь, защищая интересы нашей страны. Геннадия Монетова поздравили с Днем защитника Отечества.

Озеров и Бубнова пожелали крепкого здоровья, семейного благополучия, а также не терять огромную жизненную энергию, которая помогает развивать общественную деятельность, направленную на патриотическое воспитание молодежи городского округа.

Лейтенант милиции Александр Монетов являлся оперуполномоченным спецотдела быстрого реагирования УБОПа при УВД Свердловской области. 24 июня 1995 года. Он погиб в п. Новом при ликвидации одной из террористических групп. Указом президента РФ от 12 мая 1996 года ему было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.