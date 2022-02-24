РИАМО - 24 фев. Из-за обострившейся ситуации на Донбассе цены на продукты в магазинах России будут расти, но не очень заметно, сообщает «Вечерняя Москва».

Экономист Николай Кульбака считает, что Россия способна обеспечить себя едой.

«Цены на продукты вырастут, но не быстро. Я думаю, что в течение месяцев», — сказал он.

Также, по его словам, с продуктами в России могут возникать локальные проблемы, но глобальных проблем ждать не стоит.

Утром в четверг по решению президента РФ Владимира Путина началась спецоперация, направленная на защиту мирного населения Донбасса. После этого западные страны пообещали ответить на это санкциями. В ближайшие недели аукционы по размещению облигаций федерального займа приостановят. Минфин РФ и Центробанк будет мониторить ситуацию и, если будет нужно, то принимать дополнительные решения.