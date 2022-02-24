РИАМО - 24 фев. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) нанесло на интерактивную карту пункты приема гуманитарной помощи в Подмосковье для беженцев из ДНР и ЛНР.

Карту можно посмотреть по ссылке: https://riamo.ru/article/545414/kuda-prinesti-gumanitarnuyu-pomosch-dlya-bezhentsev-iz-donbassa-v-podmoskove.xl.

Для каждой точки на карте указаны адрес, контакты, описание и время работы.

В пунктах принимают пластиковую посуду, детское питание, товары для ухода за детьми, лежачими пожилыми, средства личной гигиены, постельные, душевые принадлежности, одежду, бытовую технику, канцелярские принадлежности, средства индивидуальной защиты. Все товары должны быть новыми.

Кроме того, можно принести в пункт продукты питания. Они должны быть годными и иметь длительный срок хранения.

Утром в четверг в Подмосковье прибыл второй поезд с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР. Первые беженцы приехали в Московскую область 22 февраля. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева беженцам уделяется максимальное внимание.