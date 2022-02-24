РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 фев. Рабочую группу для разработки предложений по созданию рабочих мест для несовершеннолетних создали в Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Очередное заседание совета депутатов муниципалитета состоялось в четверг. В нем приняли участие глава округа Дмитрий Волков, профильные заместители главы, депутат Мособлдумы Роман Володин, красногорский городской прокурор Сергей Молочков, 23 депутата. Вел заседание председатель совета депутатов Сергей Трифонов. В повестку вошли 13 основных и 2 дополнительных вопроса.

«Появление данного вопроса обусловлено тем, что на территории Красногорска не хватает рабочих мест для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. На социальной комиссии мы его рассматривали, и приняли решение создать рабочую группу», - доложила депутат Вера Иванова.

В рабочую группу вошли депутаты и ряд заместителей главы администрации горокруга.

«Цель данной группы – подготовка нормативной базы и предложений для представителей бизнеса, промышленных предприятий округа», - пояснила Иванова.

Решение о создании группы приняли единогласно.