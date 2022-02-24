РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. В марте текущего года жители городского округа Люберцы получат обновленную платежку от МособлЕИРЦ с более крупным шрифтом, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Около 600 тыс. жителей Подмосковья, в чьих квитанциях отражены «электроснабжение», «обращение с ТКО», «газоснабжение», «добровольное страхование», взнос на капремонт, а также другие услуги (антенна, обслуживание домофона), получат квитанции нового образца.

Жители могут оставить отзыв о новом виде квитанции в офисе расчетного центра или через QR-код в платежном документе.