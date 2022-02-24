РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 фев. Муниципальные служащие в подмосковном Красногорске должны будут включать в декларацию о доходах информацию о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Очередное заседание совета депутатов муниципалитета состоялось в четверг. В нем приняли участие глава округа Дмитрий Волков, профильные заместители главы, депутат Мособлдумы Роман Володин, красногорский городской прокурор Сергей Молочков, 23 депутата. Вел заседание председатель совета депутатов Сергей Трифонов. В повестку вошли 13 основных и 2 дополнительных вопроса.

Начальник отдела кадров администрации Евгения Компаниец вынесла на рассмотрение Совета вопрос о внесении изменений в порядок контроля за соответствием расходов муниципальных служащих их доходам.

«Данный проект нормативно-правового акта выносится на Совет с целью приведения в соответствие с федеральным законодательством», - отметила Компаниец.

По ее словам, в пункты, касающиеся различных активов и валюты, нужно внести дополнения о необходимости указывать цифровые финансовые активы и цифровую валюту.

Она пояснила, что речь идет о различных акциях и валюте, существующих в электронном виде, например, биткоинах.