РИАМО - 24 фев. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским возможны, если Киев будет готов к диалогу, сообщает Федеральное агентство новостей.

В частности, Украина должна быть готова к обсуждению озабоченности России расширением западных стран на восток.

«Почему бы и нет, если Украина готова говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности», — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь российского президента заявил, что сроки проведения спецоперации России по демилитаризации Украины будет определять Владимир Путин.