РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Дополнительный пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев открылся на Парковой улице в Подольске, сообщил депутат округа Артем Зозуля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Подольское местное отделение ЛДПР проводит сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Передать необходимые вещи можно по адресу: улица Парковая, дом 40, подъезд 1, квартира 3 (Подольское отделение ЛДПР).

Сбор будет проходить 26 февраля с 10:00 до 16:00. Передать в другие дни можно по предварительному звонку по телефонам: 8(985)870-81-63 и 8(977)263-90-79.

Ранее пункт сбора открылся в Подольском городском отделении КПРФ (улица Карла Маркса, 3/48, сбор проходит каждый вторник и пятница с 17:30 до 19:30, воскресенье с 12:00 до 16:00) и в волонтерском центре (улица Ульяновых, 1, ежедневно с 10:00 до 20:00).