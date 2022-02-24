РИАМО - 24 фев. Военнослужащие РФ в ходе военной операции уничтожили 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Кроме того, были сбиты боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские вооруженные силы вывели из строя 11 аэродромов ВВС, 3 командных пункта, пункт базирования ВМС Украины и 18 радиолокационных станций зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук – М1».

«Группировка войск Донецкой народной республики, наступая в направлении населенного пункта Волноваха, продвинулась на глубину до 7 км. В ходе боевых действий сдались 14 военнослужащих ВСУ», – добавил Конашенков.

По его словам, по подписке об отказе от вооруженного сопротивления украинских солдат отпустили к их семьям. Группировка ЛНР также смогла продвинуться на 1 км в районе населенного пункта Степовое.

По словам Конашенкова, ВС РФ не наносят удары по городам Украины, чтобы избежать потерь среди украинских военнослужащих и членов их семей.