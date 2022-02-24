В пунктах временного размещения беженцев, которые организованы на базе оздоровительных центров и детских лагерей в Волоколамске, Клину, Зарайске, Подольске, Коломне и Пушкине, находятся около 1400 вынужденных переселенцев из Донбасса.

Помочь беженцам из ДНР и ЛНР можно как продуктами питания, так и предметами первой необходимости. В пунктах сбора принимают детское питание, пластиковую посуду, товары по уходу за детьми, за лежачими пожилыми людьми, постельные и душевые принадлежности, средства личной гигиены, бытовую технику, одежду для взрослых и детей, детские канцелярские принадлежности, средства индивидуальной защиты. Все товары должны быть новыми, а продукты питания – годными к употреблению и иметь длительный срок хранения.

РИАМО составило карту пунктов приема гумпомощи. Для того, чтобы подробно рассмотреть карту, нажмите на кнопку увеличения масштаба карты в левом нижнем углу карты.