РИАМО - 24 фев. Члены правительства РФ сформировали четкие меры, которые способны защитить финансовые рынки и бизнес от санкций и других внешних угроз. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства страны.

В РФ есть средства для того, чтобы обеспечить устойчивость финансовой системы в это неспокойное время.

Во время разработки мер по защите экономики страны были проведены имитационные моделирования (стресс-тесты) последствий введения санкций, затем был выработан четкий план действий. Все готово для того, чтобы их реализовать.

В ближайшие недели аукционы по размещению облигаций федерального займа приостановят. Минфин РФ и Центробанк будет мониторить ситуацию и, если будет нужно, то принимать дополнительные решения.

Утром в четверг Россия начала военную спецоперацию на Донбассе. Цель данной операции – защита людей и демилитаризация Украины, но не оккупация ее территорий. Западные страны пообещали ответить на это санкциями.