РИАМО - 24 фев. РЖД организовали свыше 3,6 тыс. дополнительных мест в поездах из городов южной части России до Москвы. 25 февраля будут предложены еще примерно 5 тыс. мест, сообщает пресс-служба РЖД.

Поезд отправится по маршруту Адлер – Москва 24 февраля в 19:48, в столицу он прибудет 26 февраля в 04:30.

Поезд из Ростова в Москву отправится 24 февраля в 20:52, в столицу он приедет на следующий день в 22:22.

Еще один поезд из Адлера в столицу с отправлением 24 и 25 февраля в 21:18 прибудет в Москву в 21:15.

Из Краснодара в столицу отправится поезд 24 февраля в 23:57. В Москве он будет 25 февраля в 19:08.

На следующий день из Новороссийска в Москву отправится поезд 25 февраля в 13:45. В столице он окажется на следующий день в 19:40.

Из Анапы в Москву поезд отправится 25 февраля в 16:15. На конечную станцию он прибудет на следующий день в 18:55.

Поезд из Белгорода до Москвы отправится 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1 и 2 марта. 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2 и 3 марта он отправится в обратном направлении из столицы в Белгород.

Также была удвоена частота отправлений «Ласточки» по маршруту Имертинский Курорт – Краснодар отправлением 24 февраля. Кроме того, будут включены дополнительные вагоны на уже существующие поезда.

Стоимость билетов зафиксировали, так рост спроса не скажется на цене проезда для пассажиров.