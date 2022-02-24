РИАМО - 24 фев. Спортивное мероприятие «Заповедная лыжня – 2022» состоялось в городском округе Серпухов 19 февраля. Участниками соревнований стали более 100 человек, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Мероприятие было приурочено к 44-й годовщине включения Приокско-Террасного природного заповедника во Всемирную сеть биосферных резерватов в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера».

Отметить событие было решено в новом формате. «Заповедная лыжня – 2022» включила в себя спортивные соревнования, экскурсионную программу, рассказ о деятельности станции фонового мониторинга и посещение Центрального зубрового питомника.

На финише лыжников встречали под аккомпанемент духового оркестра филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого. Музыканты исполняли известные композиции, а ростовые куклы-зубры вручали спортсменам памятные медали. Завершила мероприятие праздничная лотерея с призами от партнеров заповедника.

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