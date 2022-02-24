РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 фев. В городском округе Мытищи прошел очередной еженедельный штаб по ТКО в рамках дня ЖКХ с приглашением представителей Сергиево-Посадского Регоператора, сообщил заместитель главы округа Иван Яськив в своем Instagram-аккаунте.

Рассмотрели вопросы образования навалов мусора на контейнерных площадках. По результатам совещания особенно проблемным выявили участок рядом с контейнером по адресу: ул. Борисовка, 4А.

Региональному оператору совместно с управляющей компанией ООО «ПИК-Комфорт» выдано поручение увеличить периодичность вывоза крупногабаритного мусора, решить проблему запаркованности придомовой территории и вопрос ликвидации снежных завалов перед контейнерными площадками по вышеуказанному адресу в недельный срок. О проделанной работе необходимо сообщить на следующем штабе в плановом режиме.