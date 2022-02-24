РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 фев. Тринадцать объектов недвижимости могут продать в рамках программы приватизации муниципального имущества в подмосковном Красногорске в нынешнем году, сообщил замглавы администрации округа Игорь Соболев.

Очередное заседание совета депутатов муниципалитета состоялось в четверг. В нем приняли участие глава округа Дмитрий Волков, профильные заместители главы, депутат Мособлдумы Роман Володин, красногорский городской прокурор Сергей Молочков, 23 депутата. Вел заседание председатель совета депутатов Сергей Трифонов. В повестку вошли 13 основных и 2 дополнительных вопроса.

Соболев отчитался об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества горокруга на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

«В прогнозный план приватизации муниципальных объектов на 2021 год было включено 13 объектов недвижимого имущества на общую сумму 29 млн 497 тыс. рублей. Объекты не реализованы на основании решения о приостановке продажи в связи с перевыполнением доходной части бюджета», – сказал Соболев.

Он пояснил, что данные объекты включены в план приватизации на 2022 год.

«В 2021 году было реализовано 14 объектов недвижимого имущества прогнозного плана приватизации 2020 года», – добавил замглавы округа.

По его словам, один из объектов реализовали на аукционе за 5 млн 534 тыс. рублей. Тринадцать объектов – продажа посредством публичного предложения на сумму 9 млн 406 тыс. рублей.

Кроме того, в 2021 году были проданы акции АО «Красногорскэнергосбыт» на сумму 281 тыс. рублей.

«Таким образом, общая сумма поступлений в бюджет городского округа Красногорск от реализации имущества в порядке федерального закона №178-ФЗ составила 15 млн 221 тыс. рублей», – заключил Соболев.