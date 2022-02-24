РИАМО - 24 фев. Российский штурмовик Су-25 потерпел аварию на Украине из-за ошибки техники пилотирования, пилота удалось эвакуировать, сообщает kp.ru.

О причине аварии заявили в ВКС России. Там подчеркнули, что пилот успел катапультироваться и уже сейчас находится на территории своей части.

Утром в четверг по решению президента РФ Владимира Путина началась спецоперация, направленная на защиту мирного населения Донбасса.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украинские военные сосредоточились на линии соприкосновения и проводили обстрелы ополченцев, в том числе с использованием запрещенной Минскими соглашениями техники.

В связи с этим на территории ЛНР и ДНР началась массовая эвакуация детей, женщин и пожилых людей. Беженцев принимают многие регионы России, в том числе Московская область.