РИАМО - 24 фев. Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований компании «Экостройресурс» об отмене наказания, наложенного Минэкологией Московской области, сообщает пресс-служа ведомства.

Фирма занимается добычей формовочных песков на месторождении вблизи деревни Смольево Орехово-Зуевского городского округа. Ранее она была уличена в нарушении условий лицензии на недропользование.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, подтвердил законность действий Минэкологии. Учитывая финансовое положение и статус компании, решено лишь снизить сумму штрафа.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов рассказал, что представители компании не показали министерству документы о вводе в эксплуатацию горнодобывающего предприятия, о строительстве объектов инфраструктуры и о выходе на проектную мощность.

«За это она была оштрафована на 300 тыс. рублей», — сказал он.

Фирсов также отметил, что разведка и добыча полезных ископаемых оказывает серьезное влияние на состояние недр, поэтому ведомство ведет тщательный контроль на всех этапах горных работ, чтобы минимизировать ущерб землям и обеспечить их дальнейшую рекультивацию.