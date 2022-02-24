РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже кошелька с деньгами, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 35-летнего уроженца Саратовской области о том, что на улице Московской неизвестный похитил у него из кармана куртки кошелек с денежными средствами. Общая сумма материального ущерба составила 21 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 46-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья, у которого изъяты часть похищенных денежных средств и кошелек заявителя.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. Подольским городским судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.