РИАМО - 24 фев. Сейчас на юге России не самый высокий туристический сезон, поэтому отмена полетов в эту часть страны не отразится на внутреннем туризме, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

В четверг из-за ситуации на Донбассе полеты в ряд аэропортов на юге России приостановлены до 2 марта. Речь идет о таких городах, как Ростов, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста и других.

«Что касается внутренних направлений, сейчас самый низкий сезон, минимальное количество туристов выезжают. Все работает в рамках действующих правил: если рейсы отменяются или задерживаются, осуществляется полный возврат средств за авиабилет, либо можно перенести рейс. По организованным турам все вопросы можно решить через туроператора, скорее всего, поездки будут переноситься», - рассказал Барзыкин в эфире радио Sputnik.

По его словам, пока ни одного обращения о переносе не поступало. Он также выразил уверенность, что в марте будет восстановлена стабильная работа.

Также Барзыкин добавил, что основной объем бронирования туров придется на май.

Россия проводит военную спецоперацию в Донбассе. Из-за этого до 2 марта были отменены все авиарейсы на юге страны.